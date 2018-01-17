حسّن مزاجك العكر بهذه الأطعمة السحرية

المواطن ـ الرياض

تربط دراسات عدة بين الطعام الذي يتناوله الإنسان وحالته المزاجية، حيث يتفاعل الجسم بشكل مختلف مع كل نوع من أنوع المأكولات، وعلى سبيل المثال، إذا اتبع الشخص حمية غذائية “سيئة”، سيتأثر مزاجه، مما سيؤثر على جهاز المناعة.

ونشر موقع “بولدسكي”، قائمة تضم 11 نوعًا من الأطعمة، تعمل على تحسين المزاج بشكل “طبيعي”، هي: