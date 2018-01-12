حقيقة التعديلات في منح التأشيرة البريطانية للسعوديين

المواطن - الرياض

أكدت السفارة البريطانية لدى المملكة، أنه لم يتم إجراء أي تعديلات في شأن ملف منح “الفيزا” للسعوديين.

وأكد مصدر في السفارة أن أنظمة التأشيرة البريطانية لم يطرأ عليها أي تغيير، وذلك بعد انتشار رسالة عبر تطبيق “واتساب” تزعم أنه لا حاجة للسعوديين إلى مراجعة مكتب التأشيرات الموحّد للحصول على التأشيرة، وأن بإمكانهم الحصول عليها عبر الإنترنت برسوم قدرها 85 ريالاً، ومن دون البصمة ولمدة 6 أشهر.

وبحسب صحيفة “الحياة”، شدد المصدر على أن السفارة ملتزمة بمواصلة تحسين خدمات الأنظمة في المملكة، في الوقت الذي تبقى فيه جميع أنظمة الفيزا قابلة للمراجعة حسب الظروف.

كما جددت السفارة التأكيد على أن من شروط التقديم إلى التأشيرة البريطانية البصمة وتسديد الرسوم وإرفاق صور شخصية مع بقية الطلبات.

وأوضحت السفارة لدى الرياض أن بريطانيا وجهة مفضلة للسعوديين لزيارتها صيفًا، وبخاصة أن كثيرًا من السعوديين يدرسون فيها.







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