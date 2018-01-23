حقيقة سداد فواتير الكهرباء عن المتقاعدين

المواطن_عبدالرحمن المحمادي

‏نفى حساب العناية بالمشتركين في شركة الكهرباء صحة الأخبار والرسائل المتداولة حول سداد فواتير الكهرباء عن المتقاعدين.

وتم تداول رسالة عبر “واتساب” تفيد بصدور قرار بتسديد فواتير المتقاعدين ممن يقل دخلهم عن 5 آلاف ريال من شركة الكهرباء.

وسأل مواطن حساب العناية بالعملاء لشركة الكهرباء على “تويتر” “اليوم انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي لقاء مع محافظ الكهرباء يفيد بأن المتقاعد الذي راتبة يقل عن 5000 ريال الشركة تقوم بالسداد هل هذا صحيح أم شائعة؟”.

وأجاب حساب العناية بالمشتركين للكهرباء “لا صحة لما يتم تداوله”.







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