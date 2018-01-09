حقيقة طلب مصر استبعاد السودان من مفاوضات سد النهضة

المواطن - القاهرة

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أنه لا صحة لما تردد عن طلب مصر استبعاد السودان من المفاوضات الثلاثية الخاصة بشأن بناء “سد النهضة” المتنازع عليه بين مصر وإثيوبيا.

وأوضح شكري في تصريحات إعلامية: “بعد زيارتي لرئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ديسالين، وتقديم مقترح إشراك البنك الدولي، كوسيط محايد في المفاوضات، اتصلت هاتفيًّا بوزير الخارجية السوداني، وطرحت المبادرة التي قدمتها مصر لإثيوبيا”.

وتابع شكري أنه أرسل أيضًا خطابًا إلى السفارة السودانية بالقاهرة بالمقترح المصري بشأن وساطة البنك الدولي، وطلب تعليق السودان على المقترح.

ولفت إلى أنه كان من المفترض أن يأتي وزير الخارجية السوداني إلى القاهرة في زيارة تشاورية يوم 4 يناير الجاري، لكن ربما حدث شيء منعه من الحضور.

وفي 27 ديسمبر الماضي، تقدمت مصر باقتراح للجانب الإثيوبي، فيما يخص مفاوضات سد النهضة، بإشراك البنك الدولي، كوسيط محايد؛ في محاولة لإحياء المفاوضات، التي تعثرت في نوفمبر الماضي.







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