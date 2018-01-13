حقيقة فرض ضريبة القيمة المضافة على المبالغ المسحوبة من الصراف الآلي

المواطن - الرياض

ردت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم السبت، على مقطع فيديو يزعم فرض ضريبة القيمة المضافة على المبالغ عند سحبها من صراف آلي لا يتبع للبنك الذي يحمل العميل بطاقته.

وأكد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء التابع لهيئة الزكاة والدخل على موقع “تويتر” أنه لا يوجد فرض لضريبة القيمة المضافة على عملية السحب من أي بنك، على عكس ما ورد في الفيديو المزعوم.

وشدد على أن الضريبة تفرض على رسوم الخدمات وليس على المبالغ، وفي حال مخالفة ذلك، يتم رفع بلاغ عبر تطبيق الضريبة المضافة أو مركز الاتصال 19993.

وقبل قليل، كشفت ضريبة القيمة المضافة آلية التطبيق على قطاع التعليم الأهلي الخاص للمواطنين والمقيمين بعد تنفيذ الأمر الملكي.

وأوضح حساب القيمة المضافة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه على منشآت التعليم الأهلي الخاص المجلسة في نظام ضريبة القيمة المضافة أن تصدر فواتير ضريبية للمواطنين السعوديين بدون ضريبة القيمة المضافة، بعد التأكد من هوية متلقي الخدمة.

وأوضحت أنه على المنشآت أن تصدر فواتير للمقيمين في المملكة تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وضرب الحساب مثلًا بقوله: “مواطن يدفع عن ابنه 10 آلاف ريال قسط الفصل الثاني من العام الدراسي الخاصي، ستتحمل الدولة عنه ضريبة القيمة المضافة البالغة 500 ريال، بينما المقيم سيدفع 500 ريال ضريبة القيمة المضافة المستحقة على القسط”.







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