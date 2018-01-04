حل رخيص من أبل يكلفها 10 مليارات دولار خسائر تقريبًا

المواطن - متابعة

طرحت أبل بطاريات أرخص ثمنًا لمعالجة فضيحة إبطاء هواتفها عمدًا لإجبار العملاء بطريقة غير مباشرة على شراء هواتف جديدة، ولكنها على الرغم من ذلك على موعد مع ضربة جديدة بسبب هذا الحل.

وأكد موقع بيزنس إنسايدر أن طرح بطارية بسعر 29 دولارًا سيحل مشكلة المستخدمين مع هواتف آيفون التي تباطأت بسبب ضعف البطارية، لكن في الواقع لن يحل أزمة أبل.

وحسب تقديرات محللين في بنك باركليز، فإن ذلك سيؤدي إلى لجوء المستخدمين إلى البطاريات بدلًا من شراء أجهزة أحدث؛ ما يعني هبوط المبيعات الجديدة بنحو 16 مليون جهاز.

ولفت المحللون إلى أن ذلك سيحرم الشركة من أرباح تقدر بـ10 مليارات دولار تقريبًا.







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