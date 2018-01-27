حملة ترويجية لبرنامج العمل الحر في عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

انطلقت الحملة الترويجية لمبادرة وثيقة العمل الحر، إحدى مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من خلال إقامة معرض تعريفي بمركز الواحة سنتر بخميس مشيط.

وتناول المعرض التعريف بالعمل الحر ومجالاته ودور الوزارة في دعمه من خلال هذه المبادرة، بالإضافة إلى المزايا التي يحصل عليها المستفيد، وتوضيح آلية التسجيل من خلال موقع الوزارة، وإتاحة الفرصة للراغبين من الجمهور بإصدار وثيقة العمل للحصول عليها بعد التسجيل.

وتهدف وثيقة العمل الحر لتمكين أي شخص راغب في مزاولة أيٍّ من الـ78 مهنة التي حددتها الوزارة من استصدار هذه الوثيقة، وذلك عبر موقع الوزارة المحدد، إلى أن هذه البادرة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتحويل بعض الأنشطة الاقتصادية من اقتصاد غير منظم إلى اقتصاد منظم وبإمكان أي مواطن أو مواطنه الاستفادة من برنامج دعم العمل الحر الذي سيمكنهم من الاشتراك اختياريًّا بنظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن يقوم الصندوق بتحمل الاشتراكات التأمينية نيابة عنهم لمدة سنتين.

الجدير بالذكر أن الحملة استمرت لمدة يومين، لتنتقل بعدها إلى الجامعة وعدد من الكليات والمولات بالمنطقة، وجاءت بمتابعة مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير حسين بن حمد المري.







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