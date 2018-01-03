حين يجاهر تنظيم الحمدين بقبح أفعالهم يدعم الملالي علنًا بالمركبات لقمع التظاهرات

المواطن ـ رقية الأحمد

أقرَّ الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للموانئ، عبدالله الخنجي، بدعم قطر للنظام الإيراني في وجه ثورة الشعب الإيراني الجارية لمواجهة فساد النظام الحاكم، وولاية الفقيه.

وشارك المعارض القطري خالد الهيل، الثلاثاء 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، فيديو للرئيس التنفيذي للشركة القطرية للموانئ عبدالله الخنجي، وهو يستعرض أسطول السيارات المتجهة لإيران كمساعدات، مشيرًا إلى أنَّ “الإيراني عبدالله الخنجي يجاهر علنًا بدعم النظام الإيراني القذر بالسيارات والباصات”.

وأضاف: “ركزوا على الجمس الأسود التابع للحرس الأميري، ورسالتهم أيضًا شريفة.. عندما يجاهر هؤلاء بقبح أفعال نظامهم فاعلم أن نهايتهم حتمية، وقبح الله تنظيم الحمدين”.

يُذكر أن النظام القطري منذ اندلاع ثورة الشعب الإيراني، يوجه كافة المساعدات والدعم للنظام الإيراني، لاسيّما الدعم الإعلامي؛ لتشويه حقيقة الثورة. كما تعهد أمير قطر تميم بن حمد بدفع مليارَي دولار لنظام الملالي؛ لإخماد تظاهرات الشعب الإيراني.







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