حي النزهة ينتظر السفلتة والإنارة منذ 10 أعوام وبلدية أحد رفيدة تلتزم الصمت

المواطن ـ فهد القحطاني ـ أحد رفيدة:

بعد مرور 7 أشهر على مناشدتهم الأولى، طالب سكان حي النزهة، الواقع شرق محافظة أحد رفيدة، مرّة أخرى، باستئناف سفلتة الحي وإنارته.

وأكّد المواطنون، أنَّ بلدية المحافظة توقّفت عن تنفيذ المشروع، في عهد الإدارة السابقة، آملين أن يتغيّر ذلك، لاسيّما بعد المطالب المتكررة.

وأشار المواطنون إلى أنَّ “الإدارة السابقة، لم تعر مطالبنا أي اهتمام، منذ أكثر من عشر سنوات، على الرغم من أنَّ هذا الحي يُعْتبر من الأحياء القديمة في المنطقة”.

وأعربوا عن أملهم من الإدارة الجديدة في بلدية المحافظة، إكمال السفلتة والإنارة، وإنقاذهم من ضرر الأتربة التي تخلفها المركبات عند مرورها داخل الحي، والتي باتت تهدد بأضرار صحية لأطفالهم وعائلاتهم، وكذلك إنارة الحي، الذي يخيم عليه الظلام الدامس طوال السنوات الماضية.

وطالب المواطنون، بالمساواة مع الأحياء الأخرى من حيث الخدمات المقدمة لها، لافتين إلى أنَّ مناشدتهم الأولى طرقت باب الصحافة في ٦ حزيران/يونيو ٢٠١٧م، آملين أن يصل صوتهم إلى الجهة المسؤولة.







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