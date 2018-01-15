خادم الحرمين يتسلم رسالة من رئيس جمهورية أذربيجان

المواطن - واس

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة من فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان.

وسلم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، معالي وزير الطاقة الأذربيجاني بارفيز شهبازوف، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين تحيات فخامة الرئيس الأذربيجاني، فيما أبدى الملك المفدى – رعاه الله – تحياته لفخامته.

حضر الاستقبال، معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم، وسفير أذربيجان لدى المملكة راسم رضاييف.







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