خالد علي يؤكد ترشحه لرئاسة مصر.. وإشارة فاضحة قد تمنعه!

المواطن- القاهرة

أكد المحامي المصري، خالد علي، عزمه المرشح الرئاسي المحتمل، اليوم الأربعاء، أنه مستمر في حملته للفوز بأرفع منصب في البلاد.

وأوضح خالد علي، أن حملته لا تزال تجمع التوقيعات الضرورية لخوض الانتخابات المقبلة. ووصف ترشحه بـ “المعركة”.

وفي وقت سابق أدين المحامي وحكم عليه بالسجن 3 أشهر في سبتمبر بسبب إشارة فاضحة في يناير الماضي.

وطعن على الحكم، لكن إذا تم تأييد الحكم فمن الممكن ألا يكون مؤهلًا لخوض الانتخابات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية في مصر خلال 3 أيام في مارس، ومن المقرر أن يخوض الرئيس، عبد الفتاح السيسي، الانتخابات للفوز بولاية ثانية، ولكنه لم يعلن ترشحه رسميًا بعد.







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