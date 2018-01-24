خالد علي ينسحب من انتخابات الرئاسة المصرية

المواطن- القاهرة

انسحب المرشح الرئاسي المحتمل في مصر، خالد علي، من سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها مارس المقبل.

وأعلنت الحملة الرسمية للمرشح خالد علي انسحابه، فيما ذكرت تقارير صحافية أن هناك صعوبة كبيرة في جمع التوكيلات المطلوبة للتقدم بأوراق ترشح خالد علي، والتي يجب أن يبلغ عددها 25 ألف توكيل خاصة مع قرب انتهاء المهلة المقررة للتقدم بأوراق الترشح قبل الساعة الثانية ظهرًا يوم 29 يناير المقبل.

وأعلن المحامي خالد علي خوضه سباق الانتخابات الرئاسية في مصر في مؤتمر صحافي عقده قبل أسبوع.







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