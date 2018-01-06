خبراء: لحم الحاشي يساعد على علاج القولون والإرهاق

المواطن - واس

يُسلط مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الضوءَ على فوائد لحوم الإبل من خلال معارض وفعاليات قرية المهرجان في الصياهد الجنوبية للدهناء.

وتتمتع لحوم الإبل وحليبها بخصائص طبية يساعد تناولها في الوقاية من كثير من الأمراض ولاسيما ما يتعلق بالقوة والطاقة، والراحة النفسية، والبدنية، وعلاج الكثير من الأمراض.

وأوضح خبير التغذية الدكتور عليوي السهو أن لحم الإبل من أنواع اللحوم المفيدة؛ نظراً لتركيبتها الغذائية المختلفة، حيث يحوي نسبة دهون أقل داخل الأنسجة العضلية، إذ إن الإبل تخزن الدهن في سنامها، ولا تشكل خطورة على القلب والشرايين، وتساعد على جلب الدفء للجسم خلال موسم الشتاء، مضيفاً أن نسبة الدهون البسيطة تتلاشى وتختفي كلما تقدم الجَمَل في السن؛ ما يساعد الأشخاص الراغبين في تخفيف الوزن، أو الذين يعانون من مشكلات في القلب وتصلب الشرايين، بسبب انخفاض نسبة الكولسترول فيه.

وبيَّن الدكتور السهو أن لحوم الإبل تناسب جميع الأعمار، وتعد مصدراً مهماً للطاقة اللازمة التي تساعد على تنشيط الجسم وتخلصه من التعب والإرهاق، كما تحتوي على مادة الكلايكوجين، وهي مادة دسمة سريعة الامتصاص، تتحول إلى كلوكوز، بعد احتراقه يمد الخلايا العصبية وخلايا الجسم بالكامل بالطاقة الضرورية لعملها.

من جهتها أفادت خبيرة التغذية طرفة العقلا أن تناول لحوم الإبل -ولو بكمية قليلة وفي فترات متباعدة- تعطي الجسمَ ما يحتاجه من بروتين في اليوم، وهذا جيد لصحة الجسم.

وأبانت العقلا أن مفعول لحوم الإبل وأبرزها “لحم الحاشي” يساعد على معالجة التعب الدماغي والإرهاق والتعب العصبي وآلام الأعصاب وعرق النساء والقولون بفضل احتوائها على طاقة مؤلفة من السكريات عوضاً عن الدهن.







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