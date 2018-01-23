خروج الهلال وتألق مؤمن زكريا أبرز لقطات كأس الملك

المواطن - مروة نبيل

شهدت الأيام القليلة الماضية لعب عدد من مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس الملك، والتي كان أبرزها توديع الهلال للبطولة المحلية عقب هزيمته أمام القادسية، وتألق المصري مؤمن زكريا في أول ظهور له بقميص النادي الأهلي وسجل هدفين.

وقال الناقد الرياضي سلطان اللحياني: “خروج البطل الهلال من كأس الملك واحدة من أبرز أحداث البطولة.. الأخطاء التحكيمية موجودة حتى من الأجانب، ولذلك أطلب من لجنة الحكام تطوير الحكم المحلي بدلًا من الأجنبي صاحب الأخطاء”.

وتابع اللحياني خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”: “مؤمن زكريا لاعب مميز والأداء أمام العروبة ليس مقياسًا، لكنه سيكون أقوى بوجود السومة أو مهند عسيري لكنه الخيار الأمثل للنادي الأهلي”.

وعلق الناقد الرياضي وحيد بغدادي على مباريات دور الـ16 قائلًا: “القادسية هو نجم الجولة بفوزه على الهلال.. جمهور الاتحاد وكأنه يعلم أن فهد المولد سيخرج والحضور في المباراة الأخير كانت وداعية”.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري” قائلًا: “العود من أول ركزه.. مؤمن زكريا تميز في ظهور له، لكن يجب ألا يتم الضغط عليه من الجمهور الأهلاوي للاستمرار بتقديم المستويات العالية”.







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