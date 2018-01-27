خسر مليارات.. زوج ابنة بوتين يفقد نصف ثروته بسبب الطلاق!

المواطن- متابعة

فقد رجل الأعمال الروسي كيريل شاملوف (32 عامًا)، صهر الرئيس فلاديمير بوتين نصف ثروته بعد شائعات تخص انفصاله من ابنة بوتين التي تزوجها في عام 2013.

وبعد زواج رجل الأعمال الروسي بابنة بوتين شهدت ثروته نموًّا إلى ما قيمته مليارا دولار من الأسهم ومنصب رفيع في شركة عملاقة للصناعات البتروكيمياوية.

ولكن بعد الشائعات، نُحي شاملوف من منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيبور وأُخذت منه نصف ثروته.

ونقلت شبكة بلومبرغ، نبأ انفصال شاملوف وكاترينا عن 4 مصادر مطلعة.

وباع شاملوف العام الماضي حصته البالغة 21.3% من شركة سيبور للصناعات البتروكيمياوية دون أن يُكشف عن ظروف بيعها.

وشدد مصدر آخر على أن الثروة التي جمعها شاملوف من صعوده في شركة سيبور كانت امتيازًا اقترن بمصاهرته بوتين.

وأجمعت 3 مصادر أن هذا الامتياز انتهى مع نهاية زواج شاملوف من ابنة بوتين.







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