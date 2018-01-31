ترقب لخسوف القمر في هذه المناطق مساء اليوم

المواطن – محمد صيام

يترقب المواطنون، مساء هذا اليوم، خسوفًا جزئيًا للقمر العملاق يمكن رؤيته بشكل ملحوظ في معظم مناطق المملكة بأوقات مختلفة بينما لن يشاهده السكان في مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.

وخسوف القمر ظاهرة فلكية تنتج عن وقوع القمر خلف الأرض مباشرة، والتي بدورها تحجب ضوء الشمس عنها، فيسود لدقائق أو ساعات ويسمى هذا العام بالعملاق الأزرق لكونه في مسافة قريبة من الأرض ويحدث مرتين في شهر “يناير”.

وسيكون أكثر المواطنين مشاهدة لهذه الظاهرة أهل الدمام والتي تستمر لديهم أكثر من 40 دقيقة، ومن الرياض بـ32 دقيقة وعرعر وحائل ب15 دقيقة تقريبًا، إلا أن سكان مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك لن يحظوا بمتابعة هذا الحدث.







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