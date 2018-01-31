خسوف القمر.. جزئي بالمملكة وكلي في أميركا وروسيا

المواطن- الرياض

تشهد سماء المملكة، مساء اليوم، أول خسوف جزئي للقمر خلال عام 2018، والذي يتزامن مع وجود القمر على مسافة قريبة من الأرض، ليظهر أكبر من حجمه المعتاد أمام عين المشاهد بشكل يُعرف عند العامة بالقمر العملاق، ليدخل حينها القمر في ظلام تام بوقوعه خلف ظل الأرض مع اكتمال بدر شهر جمادى الأولى الحالي.

وقال ملهم بن محمد هندي الباحث في علم الفلك بجامعة الملك عبدالعزيز، لوكالة الأنباء السعودية: إن سماء المملكة خلال 2018 تشهد خسوفًا ثانيًا للقمر في 28 يوليو، ولكنه خسوف كلي في جميع مناطق المملكة.

خسوف القمر وظل الأرض:

وقال هندي: إن خسوف القمر الجزئي، يحدث مساء اليوم بالمملكة، مع بداية خروج القمر من خلف ظل الأرض، ويظهر في سماء المملكة بداية من المنطقة الشرقية عند الساعة 5:22م بنسبة مشاهدة تقدر بـ76% وهي أفضل المناطق لرصده، ثم يبدأ بالتوالي على باقي مناطق المملكة، ليبدأ في الرياض الساعة 5:39م بنسبة خسوف 37%، وفي مناطق: الحدود الشمالية بنسبة 36%، والقصيم 34%، وحائل 22%، ونجران 14%، وأبها 4%، وجازان 2%، والباحة 1%.

مراحل خسوف القمر:

وقال الباحث: إن مراحل خسوف القمر تنتهي بالخروج من خلف ظل الأرض الساعة 6:11 مساءً قبل بدايته في مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، التي لن يشاهد سكانها الخسوف، في حين يبقى القمر متأثرًا بمنطقة شبه ظل الأرض التي يشاهدها جميع سكان المملكة بعد نهاية الخسوف الجزئي إلى أن ينتهي الساعة 7:08م بتوقيت المملكة.

خسوف كلي في ألاسكا وشرق آسيا:

وبين باحث علم الفلك بجامعة الملك عبدالعزيز، أن سكان ألاسكا، وروسيا، ودول شرق آسيا، وأستراليا، يمكنهم رؤية خسوف القمر بشكل كلي في جميع مراحله منذ بداية الخسوف ظهر الأربعاء 31 يناير الساعة 2:48م بتوقيت المملكة، إذ يكتمل دخول القمر خلف القمر الساعة 3:51 عصرًا.







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