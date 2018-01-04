خشية مضايقات تنظيم الحمدين.. الشيخ سعود بن خليفة يكشف تفاصيل استدعائه بالفيديو

كشف الشيخ القطري سعود بن خليفة آل ثاني، عن استدعائه من طرف مصلحة الجوازات القطرية، للتوقيع على بعض الأوراق، وسط تكهنات بتعرُّضه لمضايقات من قِبَل تنظيم الحمدين.

وأوضح خالد الهيل، المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أنَّه “تمّ الاتصال بالشيخ سعود بن خليفة آل ثاني من قِبَل الجوازات، واستدعاؤه يوم الأحد للتوقيع على بعض الأوراق حسب ادعائهم”.

وأشار إلى أنَّ “سبب نشر الفيديو الذي يعلن فيه “بن خليفة” عن استدعائه، هو تجنُّب النكبات والخيانات التي قد تحدث من تنظيم الحمدين”، مطالبًا السلطات القطرية بضرورة السماح لخليفة آل ثاني بالسفر للعلاج.

ونشر الهيل في تغريدات سابقة تقارير طبية تثبت صحة ما أعلنه الشيخ سعود بن خليفة آل ثاني، الممنوع من السفر بأمرٍ من عبدالله بن ناصر رئيس وزراء قطر.

وطالب متحدث المعارضة القطرية منظمات حقوق الإنسان الدولية، بالتدخل الفوري، على اعتبار أنَّ ما يجري “منع من السفر من غير وازع قانوني، وحرمان للشيخ من حق العلاج”.