خطأ سامي الجابر وماجد عبدالله

المواطن - مروة نبيل

كشف الناقد الرياضي سعودي الصرامي، عن الخطأ الذي وقع فيه الثنائي سامي الجابر وماجد عبدالله، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ونشر الصرامي صورة لأسطورة كرة القدم بيليه، وعلق عليها قائلًا: “لم يتعلم ماجد عبدالله وسامي الجابر من النجم العالمي بيليه واللاعب المحبوب يوسف الثنيان اللذين رفضا العمل في الوسط الرياضي كمدرب أو إداري”.

وتابع الناقد الرياضي عبر حسابه الخاص على “تويتر”، حديثه عن سامي الجابر وماجد عبدالله قائلًا: “فقد قال النجمان الكبيران إن علاقتهما بكرة القدم انتهت بعد تعليقهما حذائهما للأبد.!.. النجومية في الملعب غير كافية.؟”.

وكان الصرامي قد علق على رحيل سامي الجابر وماجد عبدالله قائلًا: “شخصيًّا لست منزعجًا من مغادرة ماجد وسامي المنظومة الرسمية لاتحاد الكرة.. لإيماني الكامل أن موهبة اللاعب النجم داخل الميدان تختلف عن مهاراته كإداري يعتمد عليه!”.

وأضاف الناقد الرياضي حديثه عن سامي الجابر وماجد عبدالله قائلًا: “اصطفاف المدرج والإعلام معهما ليس كافيًا للنجاح في العمل الإداري لحاجته لمهارات من نوعٍ ثانٍ.!”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة عادل عزت، قد أعلن عن قبول استقالة ماجد عبدالله من منصبه كمدير المنتخب الوطني الأول، وإبعاد سامي الجابر من منصبه في عضوية مجلس الإدارة، وتعيين بندر قطان بدلًا منه.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :