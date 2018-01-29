خطأ عميل FBI.. أطلق النار على المُختطف بدلًا من الخاطف!

المواطن- متابعة

خطأ فادح ارتكبه عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي الـ”إف بي آي” الأميركي، حيث أطلق النار أثناء عملية أمنية في ولاية تكساس، على المختطف بدل الخاطف.

وبحسب وكالة رويترز توفي الرجل لاحقًا في المستشفى متأثرًا بجروحه بعد أن اختطف يوم الأربعاء الماضي من بيته في مدينة كونروي، وكان محتجزًا داخل منزل في مدينة ترينيتي غاردنز.

وتلقى شقيق الرجل المختطف اتصالًا عن الاختطاف والفدية، فلجأ إلى الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقالت المتحدثة باسم الـ”FBI” كريستينا غارزا للصحافيين: إن أحد عملاء المكتب قتل الرجل المختطف أثناء عملية تحريره عن طريق الخطأ ليل الخميس، مضيفة أن رجلين وامرأة اعتقلوا بتهمة الاختطاف، ولا يزال التحقيق مستمرًّا في القضية.







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