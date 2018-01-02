خلال 24 ساعة.. إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور في حوش تربية بالأحساء 

المواطن - واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن عدد العينات التي وصلت إلى مختبر التشخيص البيطري بالرياض حتى هذا اليوم بلغت 2092 عينة، وجُمعت العينات بناء على بلاغات المواطنين، وإجراءات المسح والتقصي في محيط المناطق المصابة وكذلك المناطق غير المصابة للاكتشاف المبكر عن أي إصابة محتملة.

وبلغ عدد الإصابات بإنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) بين الطيور خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في المملكة إصابة واحدة في حوش تربية تقليدية في محافظة الأحساء.

وأكدت البيئة أن الفرق الميدانية في الرياض ومحافظات الخرج وضرما والمزاحمية تواصل إجراءات التخلص الآمن من الطيور والتطهير والوقاية في 4 مشروعات، ويجري تنفيذ خطة الطوارئ بالكامل في تلك المواقع وتطهير المناطق المصابة.

وفي محافظة ثادق، أنهت الفرق الميدانية إجراءات التخلص الآمن من الطيور في أحواش تربية تقليدية وإكمال إجراءات التطهير والوقاية وتنفيذ خطة الطوارئ في محيط تلك البؤرة.

إضافة إلى ذلك تواصل الفرق الميدانية في محافظة الأحساء إجراءات التخلص الآمن من الطيور المصابة في عدد من الأحواش في مناطق الإصابات الجديدة ومحيط المناطق التي تم اكتشاف الإصابة فيها، وتنفيذ واستكمال خطة الطوارئ في تلك المواقع وتطهير المناطق المصابة.

كما واصلت الفرق الميدانية في منطقة القصيم إجراءات التقصي الوبائي والتخلص الصحي والتطهير في المزارع والاستراحات التي تقع في محيط المنطقة التي تم اكتشاف الإصابة فيها والإعلان عنها سابقًا.

وبلغ عدد البلاغات الواردة إلى غرفة الطوارئ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 8 بلاغات تمت مباشرتها جميعًا، في حين وصل إلى غرفة الطوارئ 39 استفسارًا، وبهذا يصبح إجمالي البلاغات والاستفسارات منذ بداية اندلاع المرض 810 بلاغًا واستفسارًا، فيما بلغ عدد جولات التقصي الوبائي والإرشاد البيطري بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 25 جولة توعوية في الأسواق والتجمعات في جميع مناطق المملكة.







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