خلطة سحريّة تقضي على “الكرش”

المواطن ـ وكالات:

اتّباع حميةٍ ما، خطوة غير كافية للتخلّص من الدهون الموضعيّة التي تتراكم في البطن أو الأرداف، فالجسم بحاجة إلى عامل مساعد يزيد من قدرة الجسم على حرق الدهون وتبدأ بالمناطق البارزة.

إذا كنت تعاني من تراكم الدهون في منطقتي البطن أو الأرداف، إليك هذا المشروب الطبيعيّ Detox، لا يعمل على حرق هذه الدهون فحسب، وإنّما يحسّن من عمليّة الهضم ويكبح الشهيّة وكذلك يخلّص الجسم من السموم.

مكوّنات المشروب:

حلقات الخيار.

أعواد الكرفس.

أعواد البقدونس.

حلقات الأناناس (يمكن استبدالها بشرائح الجريب فروت، البرتقال أو اللّيمون).

تحتوي هذه المكوّنات على الألياف والفيتامينات لتكوّن مشروبًا غنيًّا بفيتامين C، وجميعها عناصر تحفّز الجسم على حرق الدهون وتنقيته من السموم.

تمزج المكوّنات جيّدًا مع قليل من الماء في الخلّاط ليتمّ تناوله طازجًا ويفضل ألّا يجّهز ويحفظ داخل البرّاد حتى لا يفقد قيمته من فيتامين C ومجموعة الفيتامينات الموجودة في الخضراوات.

وينصح بتناول هذا المشروب قبل الوجبة الرئيسيّة أو في الصباح قبل الإفطار مع اتّباع نظام غذائيّ صحيّ ومتوازن، والكفّ عن تناول الوجبات السريعة والسكّر وكذلك التقليل من الكافيين.

يضمن هذا النظام القضاء على الدهون المرتكزة في البطن والأرداف، خاصّة أنّها أكثر أماكن الجسم تراكمًا للدهون.







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