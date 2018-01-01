دراسة ميدانية: ٨٧٪ من أطباء الأسنان بالقطاع الخاص في الرياض أجانب

أكدت دراسة حديثة أن ٨٧٪ من أطباء الأسنان العاملين في العيادات الخاصة بمدينة الرياض من غير السعوديين.

ولفتت الدراسة التي نشرت في مجلة طب الأسنان التابعة للجمعية السعودية إلى أن السعوديين يمثلون ١٣٪ في نفس القطاع.

وبحسب الدراسة تمثل الجنسية السورية من أطباء الأسنان أعلى نسبة بمعدل ٤٠٪، يليها الجنسية المصرية بنسبة ١٧٪.

وأشارت الدراسة إلى أن عدد أطباء الأسنان الرجال ضعف النساء بالقطاع الخاص (٦٥٪ من الرجال مقابل ٣٥٪ من النساء).

وخلصت الدراسة إلى أن معظم أطباء الأسنان العاملين بالقطاع الخاص يصنفون كطبيب عام (مقيم) وذلك بنسبه ٧٠٪؜، مقابل ٣٠٪؜ للإخصائيين والاستشاريين ، وأن معظم مراكز طب الأسنان تتركز بأحياء العليا والروضة وأن هناك أحياء لا يوجد بها أي مركز.

وقد علق كل من د. فهد الصليح عضو هيئة الدريس بكلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود، و الدكتور سطام الشيحة مساعد مدير عام الشؤون الصحية للخدمات العلاجية بمنطقة الرياض اللذان أشرفا على الدراسة والتي قام بها نخبة من أطباء الامتياز بالقول إن النتائج تدل على استمرار حاجة سوق العمل بالقطاع الخاص لأطباء أسنان سعوديين وخاصة النساء، وكذلك احتياج كبير لزيادة عدد الإخصائيين والاستشاريين.

ولكن لا يزال هناك معوقات تقف أمام استقطابهم منها وجود غيرهم من غير السعوديين بأقل تكلفة وقبول العمل لساعات أطول يصعب القبول بها، وكذلك رغبة الأطباء السعوديين بالالتحاق بالقطاع الحكومي كمصدر آمن على المدى البعيد وتوفر فرص تكملة الدراسات العليا بحسب المشرفين. وأوصت الدراسة بسن قوانين عملية لجذبهم للقطاع الخاص وتحقيق رؤية المملكه ٢٠٣٠.