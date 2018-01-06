دفاية تحرق منزلًا في القريات ولا إصابات

المواطن - القريات

أخمد الدفاع المدني في القريات، اليوم السبت، حريقًا اندلع في أحد المنازل بحي حصيدة.

وأكد الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الحادث وقع بسبب التماس كهربائي في دفاية كهربائية، موضحًا أنه لم يسفر عن الحادث أي إصابات.

وفي وقت سابق، اليوم، تُوفي شخص وأصيب آخر اختناقًا، في حريق شقة بعزيزية مكة المكرمة.

وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في شقة تقع بالدور الأرضي من عمارة مكونة من دورين تمت السيطرة على الحادث وإخماده، وقد نجم عن الحادث وفاة شخص وإصابة امرأة باختناق وحالتها الصحية مستقرة، فيما تم إخلاء مبنى العمارة من الساكنين نتيجة لكثافة الأدخنة المنبعثة.







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