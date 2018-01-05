دول حسمت جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2017 للنجم محمد صلاح

المواطن – مروة نبيل

نجح النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، في التتويج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2017 ليحصد ثمار تألقه طوال منافسات العام الماضي، سواء مع منتخب بلاده أو ناديه.

وتفوق محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2017 على زميله في نادي ليفربول الإنجليزي، السنغالي ساديو ماني الذي حل ثانيًا، والنجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ، المحترف في صفوف نادي بروسيا دورتموند الألماني.

وقام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بالكشف عن نتائج تصويت مدربي منتخبات القارة السمراء في استفتاء أفضل لاعب في إفريقيا 2017، والذي حسمه محمد صلاح لصالحه بفارق ليس بالقليل، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.

وحصل محمد صلاح على 625 نقطة في استفتاء جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2017، في حين جاء ساديو ماني في المركز الثاني، بعدما حصل على 507 نقطة، وحل نجم الجابون أوباميانغ ثالثًا، برصيد 311 نقطة.

وساهمت 15 دولة بالإضافة إلى مصر بشكل فعال في حسم محمد صلاح لسباق جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2017 لصالحه؛ حيث نال منهم 150 نقطة عقب حصوله على نقاطهم كاملة.

وجاءت الـ15 دولة التي منحت محمد صلاح نقاطها كاملة، كل من تونس، ليبيا، أوغندا، إثيوبيا، الصومال، جنوب إفريقيا، مالي، الكونغو الديمقراطية، جامبيا، موزمبيق، تشاد، غينيا بيساو، النيجر، جيبوتى، وبتسوانا.

جدير بالذكر أن استفتاء أفضل لاعب في إفريقيا 2017 الذي حسمه محمد صلاح لصالحه، شارك فيه مدربو وقادة منتخبات القارة السمراء، حيث يختار كل منهم 5 لاعبين، يحصل صاحب أول مركز على 5 نقاط، وينال الثاني 4 نقاط، والثالث 3 نقاط، والرابع نقطتين، واللاعب الخامس يحصل على نقطة واحدة فقط.







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