رئاسة الحرمين توضح حقيقة شائعات تظلمات الموسميين

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

أوضحت إدارة الموارد البشرية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حقيقة الشائعات المتداولة عن تظلمات العاملين المؤقتين الموسميين، بشأن عدم تثبيتهم على وظائف رسمية، مشيرة إلى أن آلية ترشيح المؤقتين تمر بعدة مراحل. ‎

وبينت أن الترشيح للعمل عن طريق لجنة دائمة لترشيح المؤقتين الموسميين ، حيث يشترط في المتقدم للعمل:

ألا يقل عمره عن عشرين عامًا. أن يكون مناسبًا للعمل في الإدارة المرشح لها. أن يكون أقل مؤهل حاصل عليه الثانوية العامة في الإدارات الخدمية مثل: الأبواب، وخدمات التنقل، والساحات، وسقيا زمزم، والتطهير والسجاد. ألا يقل المؤهل عن البكالوريوس في الإدارات التوجيهية، والإدارية، والإشرافية.

وأشارت الرئاسة إلى أن المرشحين يستمر عملهم فترات المواسم الثلاثة، وبعضهم يعمل فقط موسم العمرة، أو موسم رمضان المبارك، أو موسم الحج فقط، وترفع كل إدارة تقريرًا عن عمل المؤقت ومدى ملاءمته للعمل في الرئاسة.

وبيّنت الإدارة أنه يتم تثبيتهم وفق الضوابط المحددة في الإدارة العامة للموارد البشرية.







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