رئيس الاتحاد: بهذه الطريقة يُمكننا الفوز على نادي الهلال

المواطن - محمد سمعه

أكد حمد الصنيع، رئيس نادي الاتحاد، أن الفوز على نادي الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية سيكون شيئاً مميزاً وممتعاً.

وستُقام مباراة الهلال والاتحاد على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض بعد غد السبت.

وتحدث الصنيع في برنامج أكشن يادوري قائلاً: الهلال مستقر ومتصدر الدوري، والفوز أمامه له طعم خاص.. أثق جيداً في تصدر جماهير الاتحاد قريباً في مبادرة ادعم ناديك.

وأضاف رئيس الاتحاد: لأول مرة منذ بداية الموسم ندخل اللقاء القادم بدون أي إصابات وهذا سيكون جيداً لنا أمام الهلال، كما أننا نسعى لحصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين والحصول على مركز متقدم في ترتيب الدوري.

وتابع الصنيع: لم نكن نتوقع الاستفادة من مشروع المواهب مواليد المملكة بهذه السرعة، أحمد بالخير لاعب موهوب والاتحاد يحتاجه خصوصاً في الجهة اليسرى.

وقال الصنيع: المكاسب من هذه الرعاية ليست ماليةً فقط بل هناك تلبية لاحتياجات النادي.. تعاقدنا مع لاعب من مواهب، وقَيده بالكشوفات سيكون الموسم القادم.







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