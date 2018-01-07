رئيس النواب المصري: المملكة أصبحت بيئة جاذبة لمستثمري العالم

المواطن - واس

نوه رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية، الدكتور علي عبدالعال، بالعلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مبينًا أنها علاقة تاريخية وإستراتيجية وفي جميع المجالات.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أهمية زيارته للمملكة التي التقى خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأعضاء مجلس الشورى، والتي جرى خلالها استعراض مجالات التعاون بين المملكة ومصر في المجال البرلماني.

وأشاد الدكتور علي عبدالعال بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة في مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن المملكة تملك خبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، مشيرًا إلى أنه يوجد تنسيق أمني كبير بين المملكة ومصر في هذا المجال.

كما أشاد رئيس مجلس النواب المصري بالمشروعات العملاقة التي أعلنت عنها المملكة وجعلت منها بيئة جاذبة ومغرية لجميع المستثمرين ليس على المستوى العربي فحسب بل على مستوى العالم، مؤكدًا حرص جمهورية مصر على تطوير هذه الشراكات والعلاقات الاقتصادية مع المملكة.







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