رئيس مجلس النواب الأميركي يصل الرياض

المواطن ـ الرياض

وصل رئيس مجلس النواب الأميركي، بول ريان، الثلاثاء 23 كانون الثاني/ يناير الجاري، إلى مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض.

وكان في استقباله معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ومعالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري، وعضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية- الأميركية المهندس محمد النقادي، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب، والقائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة لدى المملكة كريستوفر هنزل، وعدد من المسؤولين.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس النواب الأميركي خلال الزيارة، مع عدد من كبار المسؤولين. كما يعقد اجتماعًا مع رئيس مجلس الشورى.

يذكر أنّه يرافق رئيس مجلس النواب، عدد من رؤساء اللجان والنواب والمستشارين بمجلس النواب الأميركي.







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