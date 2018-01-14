رابط جدارة في الخدمة المدنية يستقبل طلبات النساء على الوظائف التعليمية

المواطن - الرياض

بدأ رابط موقع نظام جدارة في وزارة الخدمة المدنية اليوم قبول طلبات النساء الراغبات في شغل الوظائف التعليمية المعلن عنها في وقت سابق.

وتستمر وزارة الخدمة المدنية،في تلقي طلبات النساء على الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة، حتى مساء الأربعاء المقبل.

وعلى الجانب الآخر أعلن المتحدث باسم الوزارة حمد المنيف في وقت سابق أن الخدمة المدنية بدأت صباح اليوم الأحد استقبال المدعوين لمطابقة بياناتهم رجال، من المتقدمين على الوظائف التعليمية.

وأضاف متحدث الخدمة المدنية أن استقبال الرجال المدعوين للمطابقة يتم في أي من فروع أو مكاتب وزارة الخدمة المدنية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، والذي يستمر حتى الساعة 3 عصرا من يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت وزارة الخدمة قد أعادت التذكير بثلاثة شروط يجب توافرها في المتقدمين على الوظائف التعليمية، وذلك رداً على رفض موقع جدارة قبول عدد من الخريجين.

وأوضحت الخدمة المدنية أن التقدم على الوظائف التعليمية يتطلب توافق الدرجة العلمية مع التخصص والمرحلة التعليمية، ومستوى الاختبار المحدد لكل مادة ومرحلة، وذلك حتى يتم قبول طلب التقدم للإعلان.

‏وأضافت وزارة الخدمة المدنية أن مَن تتوفر لديه تلك الضوابط ولم يتمكن من التقدم للإعلان؛ فإن فريق الدعم في الوزارة يتشرف بخدمته عبر برنامج تواصل على موقع وزارة الخدمة المدنية.

ويمكن دخول موقع جدارة على بوابة الخدمة المدنية عبر هذا الرابط من (هنا).







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