رابط حساب المواطن لمن لم يتسلم دعم الدفعة الثانية

المواطن - واس

بدأ برنامج حساب المواطن التواصل مع المستفيدين، الذين لم يتمكن البرنامج من إيداع قيمة دعم الدفعة الثانية في حساباتهم البنكية, بسبب مشاكل لديهم في رقم الآيبان.

وأوضح البرنامج أنه يُطلب من هؤلاء المستفيدين إضافة رقم آيبان آخر أو مراجعة البنك لحلّ تلك المشكلة، ثم إعادة تأكيد رقم الآيبان للحساب البنكي، من أجل ضمان استلامهم للدعم المقدم لهم من البرنامج.

وتأتي هذه الخطوة، التي تؤكد حرص البرنامج على استلام جميع المستحقين للدعم المخصص لهم من البرنامج، ضمن خطوات أخرى اتخذها البرنامج في هذا الإطار ومن بينها: التنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي بعدم الحجز على مبالغ الدعم المقدمة للمستحقين، وكذلك توجيه مؤسسة النقد للبنوك التجارية بعدم المساس بمبالغ الدعم.

وجدّد البرنامج دعوته للمسجلين، من أجل الاستفادة من الحاسبة التقديرية المتوفرة في البوابة الإلكترونية، لمعرفة قيمة الاستحقاق التقديرية، حيث تتأثر قيمة الاستحقاق للأسر والأفراد المستقلين بإجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ودعا البرنامج المسجلين إلى زيارة حساباتهم في البوابة الإلكترونية على الرابط (هنا) لمعرفة نتيجة أهليتهم واستحقاقهم، ويمكنهم التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 19912، أو حساب البرنامج في تويتر في حال وجود استفسارات أو مشكلات بشأن البرنامج.







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