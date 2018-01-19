رابط موقع وزارة التعليم في انتظار المرشحين على الوظائف التعليمية

المواطن - الرياض

من المقرر أن يقدم موقع وزارة التعليم تفاصيل الإجراءات المتبعة لشغل الوظائف التعليمية، بعد أن أنهت وزارة الخدمة المدنية عملية الترشيح للرجال والنساء.

ورشحت وزارة الخدمة المدنية اليوم 1459 مواطنًا لشغل الوظائف التعليمية المعلنة في 20/ 4/ 1439هـ.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد رشحت أمس 1493 مواطنة من المتقدمات على الوظائف التعليمية.

ودعت الخدمة المدنية المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية بمتابعة موقع وزارة التعليم وحساباتها على “تويتر”؛ لمعرفة إجراءات ومواعيد إجراء المقابلة الشخصية لهم.

وللدخول على رابط موقع وزارة التعليم يمكن الضغط (هنا) لمتابعة كل ما يتعلق بجديد الوظائف التعليمية.