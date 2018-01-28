راتب وعلاوة وبدل غلاء المعيشة .. 3 أشياء أسعدت السعوديين: شكرًا الملك سلمان

المواطن- الرياض

“شكرًا الملك سلمان”.. جملة تكررت كثيرًا لتملأ جنبات موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد إيداع راتب شهر يناير، مع العلاوة وبدل غلاء المعيشة، لتبين المحبة الخالصة من الشعب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أدخل الفرحة على قلوبهم بوقوفه بجانب المواطنين، سواء بأوامره الملكية المُفرحة أو بحساب المواطن الذي أزاح عن كاهلهم الكثير من المعاناة التي كانوا سيلاقونها بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.

وراتب شهر يناير ليس كأي راتب؛ لأنه أكد العلاقة والصلة التي تربط الملك بالمواطنين، كما أنه ينم عن إحساس خادم الحرمين البالغ بالمواطنين الذي كانوا يتخوفون من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، ولكن يد الملك الحانية أزالت أي خوف.

وقدم مغردون التواصل الاجتماعي الشكر للملك لتتلون الحسابات بعلم المملكة وصورة خادم الحرمين، حيث كتب محمد الشمري: “الراتب نزل.. شكرًا للملك أسعدتنا”.

أما حساب نايف، فغرد قائلًا: “الراتب والعلاوة وبدل الغلاء… لابد أن نشكر الله ثم المليك، كنا ننتظره ونراهن على محبة الملك لنا”.

وأكد الصعيبي أن أمر الملك بصرف العلاوة وبدل الغلاء مع الراتب جاء في وقته المناسب؛ لأنه كان يحمل همًّا كبيرًا بسبب مصروفات الشهر المقبل.

ومن جانبه، أوضح إبراهيم المسعري أن صرف الراتب هو أسعد خبر جاء منذ فترة، أما العلاوة وبدل الغلاء فينم عن محبة كبيرة للملك وتقدير أعظم.

وفي سياق متصل، غرد السبيعي: “لولا أن الراتب ذهب بسبب القروض لرقصت فرحًا بنزوله مع العلاوة والبدل.. شكرًا مليكنا”.







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