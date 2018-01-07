رجاء الله السلمي: هؤلاء هم وراء الهجوم على آل الشيخ

المواطن - محمد سمعة

أوضح رجاء الله السلمي، وكيل رئيس هيئة الرياضة، أن رئيس الهيئة المستشار تركي آل الشيخ يريد إنقاذ الأندية السعودية من الأزمة المالية التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة.

وتحدث السلمي في برنامج أكشن يا دوري قائلًا: رئيس هيئة الرياضة لن ينتظر حتى تحدث كارثة في الأندية السعودية، سقف الحرية مفتوح، ولن نسمح بالإساءة.

وتابع السلمي: ما تعرض له المستشار تركي آل الشيخ من هجمات على مواقع التواصل الاجتماعي هو من مواقع وهمية وإلكترونية تهدف إلى التقليل من جهوده، وجهوده واضحة خاصة بدعمه للأندية في الفترة الأخيرة.

وأضاف وكيل رئيس هيئة الرياضة: تقارير الجمعيات العمومية في كل الأندية كشفت الفوضى المالية في الأندية، وهناك شكل آخر من الهيئة لدعم الأندية مثل مال عقد رعاية الشركة السعودية للطيران للأهلي بجانب مال إغلاق قضية العويس وعوض خميس.

وتابع السلمي: النقد البنّاء مقبول، وأي نقد آخر خارج عن حدود الآداب سيتم التصدي له بكل حزم وقوة.







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