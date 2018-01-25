رحلة حسام حبيب من إلهام وجدي إلى شيرين عبدالوهاب

المواطن - سعد البحيري

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الجدل بعد الكشف عن علاقة المطرب حساب حبيب وزميلته شيرين عبدالوهاب فيما كانت إلهام وجدي الطرف الغائب الحاضر في هذا الجدل.

الحكاية بدأت على موقع فيسبوك حين قام والد حسام حبيب بمشاركة صورة جمعت ابنه مع شيرين عبدالوهاب معلنًا نبأ زواجهما الذي تم في سرية تامة.

حسام حبيب الذي كان قد اقترب من إعلان ارتباطه مع ملكة الجمال والإعلامية إلهام وجدي يبدو أنه قد تفاجأ بما قام به والده حيث قام الأب بنشر منشور آخر على فيسبوك أكد فيه أن ما يقال عن زواج حسام حبيب من شيرين عبدالوهاب هو مجرد دعابة أراد أن يشاركها أصدقاءه.

حسام حبيب لم يكتف بهذا الأمر بل أكد في تصريحات نشرتها صحيفة الوطن المصرية أن علاقته مع شيرين عبدالوهاب هي علاقة صداقة وعمل نافيًا خبر الزواج بها.

وأكد حسام حبيب أن زواجه من شيرين عبدالوهاب لم يحدث ولو حدث سيقوم هو بالإعلان عنه.

وبالرغم من هذا النفي ظل الحديث عن إلهام وجدي وعلاقتها السابقة مع حسام حبيب حديث الساعة في شبكات التواصل الاجتماعي رغم مرور أيام على هذا الأمر.

والمعروف أن حسام حبيب مطرب مصري من مواليد مايو 1981، في القاهرة، وهو حاصل على دبلوم في إدارة الأعمال.

بدأ حسام حبيب حياته الفنية بتلحين أغنية عايشالك للنجمة اللبنانية إليسا وتعتبر النقلة الفنية للفنان حسام حبيب، كما قام بتلحين أغنية قد ما بشتاقلك من ألبوم أحلى دنيا للنجمة إليسا أيضًا.

بعد أحداث 25 يناير 2011 في مصر أصدر حسام حبيب أغنية جديدة أهداها للشعب المصري والشعوب العربية بعنوان أعلى صوت وبعد أحداث 30 يونيو 2013 أصدر حسام حبيب أغنية جديدة مع الفنانة أصالة نصري إهداء لمصر وسوريا بعنوان “بلدي” وفي أغسطس قدم أغنية كل ما أغني بمشاركة شيرين عبد الوهاب.

انتشرت أخبار علاقة إلهام وجدي العاطفية مع حسام حبيب بعد نشره صورة تجمعهما معًا عبر حسابه الخاص على موقع إنستجرام، معلقًا “سندي”، لترد هي: “وأنت أيضًا”.

والمعروف أن إلهام وجدي من مواليد 1984م في محافظة القاهرة، حصلت على 13 لقبًا عالميًا وهي سفيرة لحملة صوتنا واحد لأصحاب الحالات الخاصة والصم والبكم.

وبدأت إلهام وجدي العمل مهندسة ديكور بعد تخرجها في كلية الفنون الجميلة، ثم اتجهت للعمل عارضة أزياء.

حصلت إلهام وجدي على العديد من الألقاب، منها لقب مس إيرث سنة 2005م، مس إنترناشيونال سنة 2006م، ومس إنتركونتنينتال جزيرة السيشيل سنة 2007م، كما حصلت على الوصيفة الخامسة من بين 86 متسابقًا على مستوى العالم في مسابقة الإنتركونتيننتال، كما أنها حصلت على لقب ملكة جمال الذكاء، وملكة جمال اللياقة.







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