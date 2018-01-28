رسالة مؤثرة من المولد للجماهير

المواطن – مروة نبيل

وجه نجم المنتخب السعودي فهد المولد، المنتقل حديثًا إلى صفوف نادي ليفانتي الإسباني، رسالة مؤثرة إلى الجماهير، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ونشر فهد المولد على “تويتر”، صورًا من حفل الوداع الذي أُقيم له، اليوم الأحد، بنادي الاتحاد، وعلق عليها قائلًا: “لم أكن أتخيل ولو للحظة أن أترك نادي الاتحاد، ولكن هذه سنة الحياة دعواتكم لي في التجربة الأولى بمشوار الاحتراف”.

وتابع فهد المولد حديثه قائلًا: “شكرًا معالي تركي آل الشيخ.. شكرًا حمد الصنيع.. شكرًا لكل من دعم فهد المولد، سأبقى ابن الاتحاد، وسأعود كما كنت مشجعًا لكل لحظة وفي كل مباراة، وبإذن الله لنا موعد قريب مع الفرح”.

وكان فهد المولد قد رحل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من نادي الاتحاد إلى ليفانتي الإسباني على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بدعم من الهيئة العامة للرياضة، من أجل تطويره وتجهيزه جيدًا قبل المشاركة في كأس العالم 2018.







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