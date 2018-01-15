رسميًّا.. الوداد المغربي يرفض انتقال نجمه لنادي الهلال

المواطن – مروة نبيل

أكد مجلس إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي، رفضه رحيل نجم الفريق الأول أشرف بنشرقي، إلى صفوف الهلال بشكل نهائي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال نادي الوداد في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: “تفاعلًا مع ما يروج حول صفقة انتقال لاعب نادي الوداد الرياضي أشرف بنشرقي، وتفاديًا لتفشي الشائعات التي قد تضر باللاعب والنادي معًا، يود نادي الوداد الرياضي توضيح بعض الأمور”.

وتابع البيان: “تلقى نادي الوداد الرياضي عرضا من طرف نادي الهلال السعودي، كما ورد في المراسلة المرفقة موضوع هذا التوضيح، وقرر السيد الرئيس سعيد الناصري، بعد شكر نادي الهلال السعودي، الاحتفاظ بأشرف بنشرقي كلاعب لنادي الوداد الرياضي”.

وأضاف: “يتمنى نادي الوداد الرياضي حظ موفق للاعبه أشرف بنشرقي مع فريقه، وأيضًا خلال المناسبات الحالية والمقبلة التي يمثل فيها، إلى جانب لاعبين وداديين آخرين، المنتخب الوطني سواء في مسابقات قارية أو دولية”.

واختتم الوداد بيانه بشأن عدم رحيل أشرف بنشرقي لنادي الهلال: “يأتي هذا القرار في إطار مشروع نادي الوداد الرياضي للحفاظ ودعم تنافسية الفريق الأول، سعيًا لإرضاء انتظارات جماهير ومحبي النادي، لما هو مقبل عليه من منافسات وطنية وقارية”.







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