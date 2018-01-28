رسميًّا.. فرجان ساسي نصراويًّا

المواطن – مروة نبيل

أعلن حساب نادي النصر الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال حساب العالمي على “تويتر”: “أنهت إدارة نادي النصر إجراءات انتقال فرجاني ساسي لاعب الترجي الرياضي والمنتخب التونسي، والتوقيع معه لمدة ثلاث سنوات ونصف”.

وحرصت إدارة نادي النصر على تقديم الشكر والتقدير لنادي الترجي الرياضي التونسي، على ما أبدته من تعاون أثناء سير المفاوضات، متمنين للكابتن فرجاني التوفيق مع زملائه نجوم العالمي.

ويبلغ فرجاني ساسي 25 عامًا، ويُجيد اللعب في مركز وسط الملعب المدافع، ولعب في صفوف الترجي الرياضي، ثم خرج لتجربة احترافية في نادي متز الفرنسي، ولكن هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية دفعه للعودة إلى الدوري التونسي مُجددًا.







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