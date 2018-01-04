رسميًّا.. مؤمن زكريا أهلاوي بدعمٍ من آل الشيخ

المواطن – مروة نبيل

أعلن حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعاقد الراقي رسميًّا مع نجم المنتخب المصري مؤمن زكريا، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

وقال الراقي في بيانٍ على “تويتر”: “بدعمٍ كاملٍ من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، أنهت إدارة النادي الأهلي، إجراءات التعاقد مع اللاعب الدولي المصري مؤمن زكريا (29 عامًا)؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، قادمًا من النادي الأهلي المصري”.

وتم توقيع عقد الإعارة مع مؤمن زكريا، مساء اليوم الخميس، بمقر النادي الأهلي بالقاهرة، وذلك بحضور المدير الرياضي للنادي الأهلي المصري، عبدالعزيز عبدالشافي، ومدير الاحتراف واللوائح بالنادي الأهلي السعودي أحمد بامعوضه.

وثمَّنت إدارة نادي أهلي جدة لنظيرتها في النادي الأهلي القاهري، المرونةَ التي اتسمت بها المفاوضات في الأيام الماضية، فضلًا عن العلاقة التاريخية التي تربط الناديين، متمنية للاعب كل التوفيق في مشواره مع النادي الأهلي، وأن يُحقق الإضافة الفنية المرجوة خدمةً لتطلعات وطموحات جماهير ومحبي الراقي.

وفي السياق ذاته، أعلن النادي الأهلي عن إعارة المصري المحترف في صفوف الراقي محمد عبدالشافي، إلى نادي الفتح، وتكفَّل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بتكاليف الصفقة.

‎







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :