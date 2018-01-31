رشوة حارة اليهود تُدخل مسؤولًا كبيرًا محكمة الجنايات

المواطن- القاهرة

أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، بإحالة رئيس قسم التوقيع بمصلحة الدمغة والموازين، و6 آخرين لمحكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بتلقي رشوة مقابل تسهيل إجراءات دمغ مصوغات مُصنعة واستغلال النفوذ لدى اللجنة الفنية لفحص الأحراز في القضية المعروفة بـ”رشوة حارة اليهود”.

أما المتهمون في القضية المُقيدة برقم 2272 لسنة 2017 فهم كل من: “عاطف ك. م”، رئيس قسم توقيع الدمغات وعضو اللجنة الفنية لفحص الأحراز بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، وميشيل ز. ج، صاحب ورشة تشغيل مصوغات ومحال لتجارة الجواهر في حارة اليهود، و”أبانوب ج. ز”، وسيط الرشوة، و”مينا.ك.س”، وسيط رشوة، و”ممدوح ع. ج”، مدير وشريك بشركة كيرمينا لتشغيل المعادن الثمينة، و”نعيم ع. ج”، صائغ ذهب.

وبينت التحقيقات أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين تختص بدمغ المصوغات والمشغولات بأنواعها بعد التأكد من صحة عياراتها من خلال أخذ عينة من كل مشغول لتحليله بمعامل المصلحة قبل إجراء عملية الدمغ، وذلك مقابل رسوم مالية حيث تقوم إدارة تفتيش المصوغات بتكليف المفتشين بالمرور على محال المشغولات الذهبية لإجراء التفتيش الفني على المصوغات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات، وتحرير محاضر ضبط للمصوغات المخالفة بعد تحريزها على أن تتولى بعد ذلك اللجنة الفنية لفحص الأحراز إعداد تقرير متضمن فحص سلامة الدمغات ومطابقتها للعيارات القانونية للمشغولات المدمغة بها من عدمه.

وبحسب التحقيقات طلب “عاطف ك. م”، رئيس قسم توقيع الدمغات وعضو اللجنة الفنية لفحص الأحراز بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، مبالغ مالية ومنافع عينيه على سبيل الرشوة من “ميشيل ز. ج”، صاحب ورشة تشغيل مصوغات ومحال لتجارة الجواهر في حارة اليهود مقابل قيامه بتسهيل إجراءات دمغ المصوغات المُصنعة بورشة الأخير، وكذا استغلال نفوذه لدى اللجنة الفنية لفحص الأحراز في إعداد تقارير فنية تفيد سلامة الأحراز والمصوغات الغير مطابقة للمواصفات التي يتم تصنيعها بورشته، ويتم ضبطها بمحلاته أو ببعض المحال الأخرى المتعاملة مع ورشته بمعرفة مفتشي المصلحة.

وتوسط “ميشيل ز. ج” لدى “عاطف ك” لإنهاء مصالح العديد من تجار المصوغات المتعاملين مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين مع ورشته بوساطة “أبانوب ج. ز”، و”مينا ك. س”، و”ممدوح ع. ج”، مبالغ مالية شهرية ومنافع عينية على سبيل الرشوة مقابل قيامه بتسهيل إجراءات دمغ المصوغات بالمصلحة.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية في بداية 2018 من القبض على “عاطف ك”، رئيس قسم التوقيع بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، و6 آخرين، عقب ورود بلاغات تفيد طلب الأول من أحد المتهمين مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات دمغ مصوغات مُصنعة واستغلاله النفوذ لدى اللجنة الفنية لفحص الأحراز في القضية المعروفة، وبتسجيل المكالمات الهاتفية، تبين صحة الواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهمين أثناء تجمعهم في ورشة المتهم الثاني بحارة اليهود.







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