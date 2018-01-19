رصد إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور في المدينة

المواطن - واس

كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، عن حالات الإصابة في إنفلونزا الطيور من نوع H5N8 تسجيل إصابة واحدة في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في المدينة المنورة.

وبيّنت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغت 3598 عينة، جمعت من جميع مناطق المملكة، حيث جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 107.

وأوضحت الوزارة أن عدد الطيور المعدومة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغت 25641 طيرًا، مشيرة إلى استمرار حملاتها التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.







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