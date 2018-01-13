رقم مميز لحارسي الهلال والاتحاد بعد التعادل

المواطن - محمد سمعة

شهدت مباراة الهلال والاتحاد، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، تألقًا كبيرًا من حارسي المرمى.

وذكر الحساب الرسمي لدوري بلس عبر “تويتر” أن مباراة الهلال والاتحاد شهدت 17 حالة إنقاذ، حيث نجح فواز القرني حارس العميد في صد 10 كرات خطيرة، بينما صد علي الحبسي حارس الهلال 7 كرات.

وأصبح عدد الكرات التي تم إنقاذها في المباراة 17 كرة، لتكون هذه المباراة هي أكبر مباراة شهدت عددًا كبيرًا من الحالات التي تم إنقاذها.

وكانت المباراة انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي.







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