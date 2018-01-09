رقم مميز لنادي الاتفاق في الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، نتائج جيدة للغاية أمام فرق المقدمة في منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، والتي كان آخرها التعادل الإيجابي أمام الهلال.

وعلى الرغم من احتلال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، للمركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة، إلا أنه لاعبيه دائمًا ما يظهرون بمستوى جيد أمام كبار المسابقة.

نجح نادي الاتفاق في تحقيق الفوز على النادي الأهلي، بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، وتعادل مع النصر في الدور الأول إيجابيًّا بهدفين لكل فريق، قبل أن يفوز عليه في الدور الثاني بنتيجة 3/ 2.

واستطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في فرض التعادل الإيجابي على الهلال، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، ليُعرقل مسيرة الزعيم حول توسيع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه على الصدارة.

وتمكن نادي الاتفاق من تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، الذي يُعد مفاجأة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بعد تحقيقه نتائج مميزة للغاية.







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