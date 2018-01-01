رقم مميز لنادي الهلال في الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا خلال منافسات الموسم الجاري من الدوري السعودي للمحترفين، ونجح في إزاحة النادي الأهلي من صدارة المسابقة المحلية؛ ليحتلها بمفرده.

ويملك نادي الهلال رقمًا مميزًا في الدوري السعودي للمحترفين، حيث إنه تمكن من تحقيق الفوز في 10 مباريات هذا الموسم، وذلك أكثر من أي فريق آخر في المسابقة، فيما تعادل في 3 لقاءات، وخسر مواجهة واحدة فقط أمام فريق الفيحاء.

ويستعد نادي الهلال لملاقاة الفيصلي، بعد قليل، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين السعودي، على استاد الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمجمعة.

ويحتل نادي الهلال المركز الأول في صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، يليه النادي الأهلي الذي يمتلك 31 نقطة من 16 مباراة.







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