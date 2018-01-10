رقم مميز لنجم التعاون هذا الموسم.. تعرف عليه

المواطن – مروة نبيل

على الرغم من قلة عدد دقائق لعبه، إلا أن تأثير النجم المصري المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، مصطفى فتحي، دائمًا ما يكون كبيرًا خلال المباريات التي يُشارك فيها.

ويُعد مصطفى فتحي، هو اللاعب الوحيد في دوري المحترفين السعودي هذا الموسم الذي سجل 5 أهداف، وذلك بالرغم من خوضه أقل من 500 دقيقة، حيث شارك في 471 دقيقة فقط، وذلك وفقًا لحساب موقع الإحصائيات “أوبتا” على “تويتر”، الذي وصفه بـ”المثمر”.

وكان مصطفى فتحي، قد نجح في تسجيل أول هاتريك في منافسات دوري المحترفين السعودي هذا الموسم، بعدما هز شباك الفيحاء بثلاثية، ليواصل أرقامه المميزة مع نادي التعاون.

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