ركلة الجزاء المهدرة وكثرة التغييرات أبرز لقطات مباراة السودان والمغرب

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من أن مباراة السودان والمغرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين كانت تحصيل حاصل، إلا أنها شهدت تنافسًا كبيرًا من الفريقين وندية بين اللاعبين، من أجل حسم صراع المركز الأول.

وانتهت مباراة السودان والمغرب بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليتأهل أسود الأطلس إلى الدور التالي من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين كأول المجموعة برصيد 7 نقاط، ويصعد صقور الجديان كثاني المجموعة بنفس عدد النقاط، ولكن فارق الأهداف حسم الترتيب.

وشهدت مباراة السودان والمغرب في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين العديد من اللقطات البارزة، ومن أهمها:

شارك أشرف بن شرقي كأساسي في مباراة السودان والمغرب للمرة الأولى في هذه البطولة، ولكنه لم يظهر بالمستوى المتوقع وأهدر ركلة جزاء في الدقيقة 50.

قام مدرب أسود الأطلس جمال السلامي، بإشراك 10 لاعبين من غير الأساسيين في مباراة السودان والمغرب لإراحة اللاعبين الأساسيين، من أجل الاستفادة بهم في المباريات المقبلة.

شهدت مباراة السودان والمغرب تألقًا لافتًا لحارس مرمى صقور الجديان أكرم الهادي، وتصدى للعديد من الفرص الخطرة وركلة جزاء أشرف بن شرقي.

وكلل أكرم الهادي مجهوده بالحصول على لقب أفضل لاعب في مباراة السودان والمغرب بعدما لعب دورًا بارزًا في الحفاظ على نظافة شباكه.

الحضور الجماهيري المميز من أبرز الأحداث في مباراة السودان والمغرب حيث حضر أكثر من 45 ألف مشجع في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقبل مباراة السودان والمغرب فاز الأسود الأطلس على موريتانيا بأربعة أهداف دون رد، ثم تغلب على غينيا بنتيجة 3/1.

أما صقور الجديان قبل مباراة السودان والمغرب فكانوا قد فازوا على غينيا بهدفين مقابل هدف، قبل الفوز على موريتانيا بهدف نظيف.

وتسبب حصول المنتخبين على 6 نقاط قبل مباراة السودان والمغرب في جعل مباراتهما تحصيل حاصل، حيث إن الهدف منها كان تجربة اللاعبين وحسم صاحب صدارة المجموعة.







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