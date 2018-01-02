رماح .. قرب مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ينعش الحركة الاقتصادية

المواطن - الرياض

أعلنت محافظة رماح جاهزيتها لخدمة المشاركين والزوار لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يقع بالقرب من المحافظة ويستمر لمدة شهر انطلاقًا من اليوم الثلاثاء، مؤكدة تسخير جميع الخدمات.

وأوضح محافظ رماح، فهد المسعود أن المهرجان الذي يحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمتابعة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، له أثر كبير في تطور المهرجان والمدن المحاذية له.

وأضاف أن محافظة رماح ستستفيد من الناحيتين الاقتصادية والخدماتية، حيث تنشط حاليًا حركة البيع والشراء في الأسواق، كما شجع ذلك المستثمرين من خارج المحافظة على الاستثمار فيها.

وبين “المسعود” أنه تم توجيه جميع الدوائر الحكومية للاستعداد لاستقبال زوار المهرجان، بتكثيف الوجود الأمني داخل المحافظة وعلى الطرق المؤدية للمهرجان، إضافة إلى قيام المراقبين الميدانيين من بلدية المحافظة وفرع وزارة التجارة بمتابعة الأسوق والتأكد من توافر السلع وضبط الأسعار.

واختتم أنه تم توجيه القطاع الصحي في المحافظة للاستعداد التام لاستقبال المرضى، مع إعلان الجاهزية التامة لمستشفى رماح والمراكز الصحية القريبة من المهرجان مثل مركز صحي رماح والرمحية والحفنة.







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