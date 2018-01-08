رياح مثيرة للأتربة والغبار تحجب الرؤية على هذه المناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية (قد تصل إلى أقل من 2كم) على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

كما يستمر النشاط في الرياح السطحية على منطقتي الرياض والشرقية يمتد إلى نجران ويصحب بانخفاض في درجات الحرارة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير ومنطقة جازان تشمل الأجزاء الساحلية منها، ولا يستبعد تكون الصقيع خلال الصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي. وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :