رياح مثيرة للأتربة والغبار تحجب الرؤية على هذه المناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية ومنطقة نجران والمرتفعات الجنوبية الغربية خاصة الأجزاء الشرقية منها، تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بما فيها الأجزاء الساحلية، وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.







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