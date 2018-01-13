رياح وأتربة على 5 مناطق حتى الثلاثاء

المواطن - الشمالية

حذر مركز الإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أن 5 مناطق في المملكة، ستتعرض خلال الساعات المقبلة لرياح وأتربة وغبار.

وبحسب ما ذكر الإنذار المبكر عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، تتعرض مناطق الحدود الشمالية والجوف والمنطقة الشرقية وحائل والقصيم، لرياح نشطة وأتربة مثارة، تبدأ في الساعة التاسعة من صباح يوم غد الأحد، وتنتهي في الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء.

وأوضح الإنذار المبكر أن الرياح والأتربة ستؤدي إلى الحد من مدى الرؤية الأفقية، خاصة خلال النهار، ويلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

وقبل قليل، توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، أن بعض المناطق الشمالية للمملكة ستتأثر بكتلة هوائية باردة، يصحبها انخفاض حراري وأتربة مثارة وصقيع، يوم الاثنين المقبل.

وتابع أنه من المتوقع وصول كتلة هوائية باردة على الشمال، تمتد على جنوب حائل والأطراف الشمالية للغربية يصحبها انخفاض حراري وأتربة مثارة وصقيع على الشمال.







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